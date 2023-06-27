Пассажир самолета коснулся попутчицы босой ногой и прослыл отвратительным

Пассажирка самолета пожаловалась на попутчика, коснувшегося ее босой ногой во время полета, и получила поддержку в сети. Она опубликовала соответствующий ролик в своем TikTok-аккаунте, обратило внимание The Mirror .

По данным издания, 24-летняя девушка внезапно почувствовала щекотание в ноге и пришла в ужас, взглянув вниз. Оказалось, что сидевший позади нее мужчина вытянул ноги без обуви и носков. При этом путешественница отметила, что «они были холодными».