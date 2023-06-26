Вы собрались в отпуск? А знаете ли вы, к каким вещам стоит отнестись с особым вниманием, ведь они теряются чаще всего? Если нет, мы собрали для вас топ самых частых «потеряшек».

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Украшения

Наверняка вы возьмете в путешествие несколько видов сережек, браслетов и колец для вечерних выходов. Однако стоит помнить, что украшения теряются чаще всего, а все потому, что многие не снимают любимые украшения ни днем, ни ночью, и потерять кольцо или цепочку в море просто элементарно. Да и во время отдыха на пляже легко встать с шезлонга без любимого браслета на ноге, который отстегнулся и навсегда потерялся в песке. Будьте внимательны — не носите любимые украшения круглосуточно, особенно на пляже.

Гаджеты

Несмотря на то, что телефон практически всегда у нас в руках, его теряют чуть ли не чаще, чем украшения в море. Чаще всего туристы забывают телефоны и планшеты за завтраком в ресторане или же в спешке, уходя с пляжа. Но бывает и так, что телефон остается на зале ожидания в аэропорту, когда внезапно объявляют посадку.

Кошелек

Одна из самых обидных потерянных вещей — кошелек с кредитными картами. Как правило, туристы не спешат выкладывать карты перед отъездом и забирают абсолютно все с собой. Стоит ли говорить, какой стресс вас ждет, если вы не обнаружите кошелек после очередной экскурсии или прогулки по городу? Старайтесь распределять деньги по разным отсекам в сумке или рюкзаке, а также не берите все деньги с собой во время каждого выхода из отеля.

Очки