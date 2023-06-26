Названы самые дешевые направления в России для отдыха летом
Гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал о популярных и бюджетных направлениях для летнего отдыха в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, внутрироссийский отдых в среднем обходится в 25–45 тысяч рублей.
Северный Кавказ, несмотря на дефицит мест для размещения, является очень бюджетным. Отдых и лечение в популярных санаторно-курортных объектах обходится туристам в две-три тысячи рублей в сутки.
При этом, эксперт отметил, что учитывая сложную ситуацию все равно сохраняется спрос на Крым.
В числе недорогих направлений Мурадян назвал также Поволжье, Калининград, где туристы смогут выбрать различные направления отдыха и, например, путевка на уикенд. Среди бюджетных направлений также оказались Минводы и Кабардино-Балкария.
По словам эксперта, выбора направлений для поездок по России сейчас больше, чем за ее пределами, и обойдутся они значительно дешевле.
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