Названы самые дешевые направления в России для отдыха летом

Гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал о популярных и бюджетных направлениях для летнего отдыха в беседе с NEWS.ru.

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По словам эксперта, внутрироссийский отдых в среднем обходится в 25–45 тысяч рублей.

Северный Кавказ, несмотря на дефицит мест для размещения, является очень бюджетным. Отдых и лечение в популярных санаторно-курортных объектах обходится туристам в две-три тысячи рублей в сутки.

При этом, эксперт отметил, что учитывая сложную ситуацию все равно сохраняется спрос на Крым.

В числе недорогих направлений Мурадян назвал также Поволжье, Калининград, где туристы смогут выбрать различные направления отдыха и, например, путевка на уикенд. Среди бюджетных направлений также оказались Минводы и Кабардино-Балкария.

По словам эксперта, выбора направлений для поездок по России сейчас больше, чем за ее пределами, и обойдутся они значительно дешевле.