Россиянка пожаловалась на серьезные изменения в турецком «все включено»

Российских туристов разочаровали изменения в системе отдыха «все включено» в Турции. Россияне пожаловались на навязчивых местных, невкусную еду и дорогой интернет.

© Unsplash

«Кто ездил в Турцию за дешевым отдыхом, может там его больше не искать», – заявила туристка.

Жительница Тюмени осталась разочарована отпуском, который провела в турецкой Аланье. Женщина с партнером выбрали отель системы «все включено», однако оказалось, что в стоимость отдыха не входит питание, интернет и другие мелочи.

Так, на еду туристы потратили порядка 40 тысяч рублей за девять дней, при этом качество и разнообразие их также не порадовало. В заведениях общепита туристам предлагают в основном не особо вкусную шаурму и кебаб.

Заплатить россиянам пришлось и за интернет. В отеле им предложили вариант с оплатой в 276 рублей за одно устройство в день, в итоге туристы купили симку местного оператора за 4 тысячи рублей.

Самым неприятным эпизодом для россиян оказалось вторжение сотрудника отеля в номер. По словам Елены, ночью в их спальню пробрался турок. На ресепшене разбираться в ситуации не стали, сославшись на то, что кто-то из гостей перепутал номера.

В целом поведение туркок россиянке не понравилось. Она пожаловалась на их навязчивость, нетактичность и отсутствие субординации.

Немногими позитивными впечатлениями об отдыхе стали дешевые фрукты и теплая погода. При этом за проживание в отеле по системе «все включено» россияне заплатили 34 тысячи рублей, еще 80 тысяч они потратили на два билета туда и обратно.