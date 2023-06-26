Российский пилот рассказал о запрете на ссоры с женой перед рейсами

Пилот российской авиакомпании рассказал, что ему и его коллегам перед рейсами запрещено выпивать, мало спать и ссориться с женами. Об этом он сообщил порталу «Страсти» на условиях анонимности.

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Также, по его словам, пилотам одного воздушного судна накануне вылета рекомендуется употреблять разную пищу, чтобы в случае отравления неприятные последствия коснулись лишь одного из них. Кроме того, перед каждым рейсом авиаторы проходят медицинский осмотр: врач проверяет не только их физическое здоровье, но и моральное состояние.

«Ты можешь быть здоров, как марафонец, но если у тебя проблема над плечами, то это может быть опасно для всех, кто с тобой сталкивается по работе: от заправщиков до пассажиров», — заключил собеседник издания.