Туристический лайнер по пути из Сочи в Турцию и Египет будет делать остановки в Грузии и Израиле

В этот четверг, 29 июня, российская компания "Черноморские круизы" запускает еженедельные круизы из Сочи в Сухум на девятипалубном лайнере "Князь Владимир". Ранее судно ходило в Новороссийск, Ялту и Севастополь. "Князь Владимир" в эти выходные вернулся из тестового рейса. Кроме Абхазии, с главного курорта страны уже отправляются круизы в Турцию. А вскоре, как стало известно, лайнеры Astoria Grande также будут делать остановки в Грузии, Израиле и Египте.

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- Ключевые изменения в программе: теперь туры в Турцию, стартующие 22 и 29 июля, будут включать в себя Батуми, а пассажиры декабрьского круиза в Александрию (Египет) совершат остановку в израильском порту Ашдод и получат возможность посетить Иерусалим, - сообщили "РГ" в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises.

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Что касается недельных поездок в Турцию, то в двух турах гостей ожидают остановки в Стамбуле, Амасре, Трабзоне и Батуми. Не менее интересны и обновления одного из двухнедельных круизов в Египет, во время которого Astoria Grande будет заходить в Стамбул, Кушадасы, Измир, Александрию и Ашдод.

Первый круиз в Турцию с заездом в Грузию стоит от 99,6 тысяч рублей. Двухнедельная поездка в Турцию, Египет и Израиль обойдется в 120 тысяч рублей

- Посетить несколько популярных среди наших туристов стран за один круиз - это отличная возможность, - добавили в компании. - А еще важно то, что ни в Грузию, ни в Израиль не требуется виза. В каждой из стран пассажирам будут предложены экскурсии с русскоязычным гидом, а на борту лайнера принимаются к оплате карты российских и международных платежных систем.

Первый недельный круиз в Турцию в заездом в Грузию стоит от 99,6 тыс. рублей на человека при двухместном расселении в каюте без окна, а второй - от 97,4 тыс. Двухнедельная поездка в Турцию, Египет и Израиль обойдется минимум в 120 тыс. рублей.

Несмотря на довольно высокие цены, такие путешествия будут еще более востребованными, уверена председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

- Этот год показал неимоверный рост круизного отдыха среди наших соотечественников, - считает эксперт. Даже по мировой статистике, он вырос на 30%. Сочинские круизы имеют ряд преимуществ. Во-первых, не нужно оформлять визу, во-вторых, не понадобится лететь к месту посадки на зарубежный лайнер. И, конечно, русскоязычный сервис. Это может стать просто шикарной возможностью для новичков. Особенно для тех, кто не знает иностранного языка и боится перелетов за рубеж при нынешней политической обстановке.