Страны, в которых россиянкам придется отбиваться от мужчин

Конечно, путешествия в одиночку — возможность ни от кого не зависеть и делать все, что хочешь, однако есть места, где одинокой девушке будет совсем не отдыха. А все дело в повышенном внимании мужчин, а в таком количестве оно будет точно неприятным. Мы собрали страны, где вам придется спасаться от представителей сильного пола буквально бегством.

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Мексика

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Страна, которая привлекает туристов своей самобытной культурой и шикарными пляжами, позволяющими исполнить любую мечту дайвера. Местные жители отличаются жгучим темпераментом и всегда рады туристам, что очень подкупает, особенно после серых будней в мегаполисе. При этом есть один неприятный момент, который может перечеркнуть многие плюсы отдыха в Мексике — местные мужчины без ума от европейских девушек. Не жалейте денег на приличное такси, а также старайтесь заранее изучить все опасные районы, чтобы не попасть в очень неприятную ситуацию. Не надейтесь на свое умение договариваться и вести диалог с кем угодно — это не всегда помогает.

Турция

О неспокойном отдыхе российских туристок в Турции слышал каждый. Пусть сегодня в Турции стало отдыхать намного спокойнее, даже если вы решили ехать одна, тем не менее стоит изучить местные особенности, прежде чем отправляться изучать окрестности незнакомого города в вечернее время.

Дружелюбность турков часто можно спутать с локальным флиртом, причем девушка может даже не понять, что мужчина на самом деле подразумевает знакомство, а не просто желание подвезти милую девушку до отеля. На этой почве может развернуться конфликт с горячим южным жителем, что для любой женщины ничем хорошим не обернется.

Египет

Туристкам, которые планируют не брать в отпуск друзей, стоит быть очень внимательными при выборе тура в Египет. Известно, что местные мужчины буквально дерутся за внимание белокожей девушки, и их может совершенно не смутить тот факт, что вы не настроены на знакомство.