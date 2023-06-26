Сколько стоит номер в минской гостинице, в которой видели Евгения Пригожина

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Евгений Пригожин был замечен в отеле Green City в Минске, сообщают телеграм-каналы. Гостиница на 57 номеров с таким названием расположена в 8 км от центра белорусской столицы в тихом районе, в здании бизнес-центра и имеет категорию 3*.

Номера, как сказано на сайте отеля, – «с классическим интерьером, выдержанным в светлых, пастельных тонах, сочетают в себе атмосферу тепла и уюта европейского уровня». Проживание в стандартном номере можно забронировать за 160 белорусских рублей (4500 руб.) в сутки на человека, в «студии комфорт» – за 200 белорусских рублей (5600 руб.).

На Tripadvisor гостиница имеет рейтинг 4,5. Свежие отзывы положительные: современный ремонт, вежливый персонал. Туристы отмечают неплохую кальянную и вкусную еду в ближайших кафе. Некоторые считают, что отель – один из лучших в Минске по соотношению цены и качества.

Важное преимущество – расположение рядом с основными транспортными магистралями. Как указано на сайте, отсюда легко добраться в любое место города и «приблизиться к трансъевропейским коридорам». Другой плюс – не выходя на улицу, можно попасть в торгово-развлекательный центр с магазинами, которые ушли из России.