Названы самые раздражающие россиян привычки туристов в отпуске

Российские путешественники назвали самой раздражающей привычкой туристов в отпуске склонность оставлять за собой мусор. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Так, 68 процентов опрошенных выбрали среди наиболее неприятных аспектов отпуска захламленные пляжи и зоны отдыха. Кроме того, в антирейтинге оказались компании, которые шумят за стеной в номере отеля, — за них проголосовали 50 процентов участников опроса.

Также выяснилось, что российских путешественников раздражает, когда другие отдыхающие курят на пляже, громко слушают музыку, разговаривают по громкой связи в общественных местах и навязчиво пытаются завести диалог в отеле или в пути.