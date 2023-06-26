Цветущее море в Анапе возмутило россиян

«Не нравится — не приезжай», «Опять нытье... пройдите 500 метров, Высокий берег — чистейшее море», «Страшно? Сидите у себя дома. Надоели нытьем своим, все вам не так у нас. Так чего сюда едете?», «Всегда в Анапе в июне растут водоросли. Извините, но это природа».