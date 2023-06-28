Пассажир устроил драку на борту из-за передозировки мармеладных мишек

На рейсе авиакомпании Alaska Airlines пассажир устроил драку на борту с членами летного экипажа и пожаловался на передозировку мармеладных мишек. Об этом сообщает The Daily Beast.

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По данным издания, стюардесса самолета, летевшего из Миннеаполиса в Анкоридж, услышала крики из туалета. Сразу после этого 37-летний Кристиан Дэвид Берч (Christian David Burch) выбил дверь уборной изнутри и стал ходить по салону первого класса. По словам очевидцев, он шатался и выглядел невменяемым. Бортпроводникам удалось посадить его на место, а находившийся в самолете врач осмотрел его. По словам медика, пассажиру требовался укол наркана, используемого при передозировке опиоидов.

Услышав это, дебошир сорвался с места и напал на членов экипажа. Несколько других пассажиров ринулись сдерживать его, однако в это время у Берча начала идти кровь из носа и рта. Отмечается, что кровь попала на нескольких стюардесс, а также в рот одного пассажира.

После укола наркана путешественник успокоился и весь полет провел, не сказав ни слова. Когда лайнер приземлился, он объяснил полиции, что причиной его неадекватного поведения было чрезмерное употребление мармеладных мишек ННС. Его сумку проверили на наличие героина и карфентанила.

Берчу предъявлено несколько обвинений, в том числе вмешательство в работу членов летного экипажа и бортпроводников, а также нападение.