Продажи туров постепенно восстанавливаются после спада в выходные

После снятия всех ограничений, связанных с введением режима контртеррористической операции, продажи туров постепенно восстанавливаются. Об этом редакции TourDom.ru сообщают турагенты.

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«Вчера в наших офисах оформлено несколько заявок по Турции на разные даты, в основном на июль. Жизнь продолжается!» – говорит менеджер турагентства сети TUDAru Ирина Сазанчук.

В части розничных туркомпаний заметили сокращение спроса в выходные дни. «Клиенты, которые хотели купить тур, передумали ехать именно по причине последних событий». «Полный молчок уже 2 дня».

«На выходных традиционно меньше продаж, поэтому полная картина будет видна по итогам этой недели. Пока ориентировочно видим 40–45%-ное снижение», – сообщили в сети турагентств TrevelATA.

Сокращение бронирований на треть по сравнению с предыдущими выходными отметили и в сети «Слетать.ру». При этом зарубежные направления остались в топе продаж, а на долю России пришлось только 19% от всех заявок.

«Бронирования по России просели больше из-за непонимания ситуации в регионах: какие дороги будут открыты», – говорит руководитель международных проектов компании Любовь Воронина.

Впрочем, уже к концу этой недели в компании ожидают возвращение к обычным сезонным показателям продаж.

В онлайн-сервисе «ЭТО Тревел» сообщили, что в выходные заказов было даже больше обычного. Возможно, это связано с тем, что туристы торопились оплатить по более выгодному курсу, опасаясь скачка в понедельник.