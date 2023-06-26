Срок безвизового пребывания россиян во Вьетнаме продлили до 45 дней
Российские туристы смогут находиться во Вьетнаме дольше. Власти страны продлили срок пребывания без визы и изменили длительность действия электронных виз.
Как передает вьетнамская правительственная газета Government News, срок пребывания на территории Вьетнама увеличен с 15 дней до 45 для граждан государств, с которыми заключены договоренности о безвизовом пребывании, россияне входят в их число. Также это изменения коснутся туристов из Беларуси, Франции, Италии, Дании и других.
Действие закона начнется 15 августа 2023 года.
Также отмечается, что продлено действие электронной визы с 30 до 90 дней. В этот период иностранные туристы смогут выезжать из Вьетнама и въезжать обратно, не подавая документы на новую визу.