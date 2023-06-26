Срок безвизового пребывания россиян во Вьетнаме продлили до 45 дней

Как передает вьетнамская правительственная газета Government News, срок пребывания на территории Вьетнама увеличен с 15 дней до 45 для граждан государств, с которыми заключены договоренности о безвизовом пребывании, россияне входят в их число. Также это изменения коснутся туристов из Беларуси, Франции, Италии, Дании и других.