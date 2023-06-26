На египетских курортах начали убирать сетку, защищающую туристов от акул

В Хургаде начали убирать сетку, которая защищает туристов от акул. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило местное издание Al-masry al-youm.

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Отмечается, что власти прислушались к словам ученых, которые заявили, что сетки только привлекают хищников. Это связано с тем, что защитные сооружения обрастают водорослями, которыми питаются рыбы.

В то же время власти усиливают защиту пляжей. В частности, они устанавливают смотровые вышки, а также готовят катера со спасателями, пишет издание.

В курортной Хургаде тигровая акула напала на россиянина и растерзала его насмерть за считаные минуты. Позже акулу поймали, а власти закрыли все пляжи для купания.

Руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер заявила, что охота около берега нехарактерна для акул, однако это может случиться при совпадении нескольких факторов. К примеру, организаторы дайвинга могут подкармливать акул, чтобы привлекать туристов диковинкой.