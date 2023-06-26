Египет ввел бесплатные транзитные визы в аэропорту Каира
Пассажиры EgyptAir смогут получить бесплатную транзитную визу для посещения страны по прибытии в международный аэропорт Каира. Заявление о новшестве национальный перевозчик Египта сделал в конце прошлой недели. Для оформления въездного документа на срок от 8 до 96 часов туристам необходимо посетить офис авиакомпании в транзитной зоне.
Для россиян нововведение дает дополнительный стимул сделать краткосрочную остановку в стране при перелетах из России через Каир в страны Европы и по другим направлениям. В частности, EgyptAir предлагает воспользоваться туристическими программами от ее дочерней авиакомпании Karnak, чтобы осмотреть достопримечательности в Луксоре и Асуане.
В египетских СМИ новшество связывают с объявленной правительством страны программой Egypt Vision 2030 для стимулирования туризма в стране. Поставлены амбициозные цели – удвоить поток туристов к 2028 году. При этом Египет рассчитывает, что в текущем году страну посетит 15 млн иностранных гостей против 11,7 млн за 2022 год.