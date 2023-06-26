Египет ввел бесплатные транзитные визы в аэропорту Каира

Пассажиры EgyptAir смогут получить бесплатную транзитную визу для посещения страны по прибытии в международный аэропорт Каира. Заявление о новшестве национальный перевозчик Египта сделал в конце прошлой недели. Для оформления въездного документа на срок от 8 до 96 часов туристам необходимо посетить офис авиакомпании в транзитной зоне.

Для россиян нововведение дает дополнительный стимул сделать краткосрочную остановку в стране при перелетах из России через Каир в страны Европы и по другим направлениям. В частности, EgyptAir предлагает воспользоваться туристическими программами от ее дочерней авиакомпании Karnak, чтобы осмотреть достопримечательности в Луксоре и Асуане.