Отели популярной Хургады убирают заградительные сетки, установленные в качестве защиты от нападения акул на отдыхающих. Как сообщает "ТурДом", инициатива исходит от египетского Института океанографии.

По мнению экспертов, отсутствие сеток может поспособствовать безопасности туристов. Предполагается, что на них копятся водоросли, которыми питается рыба. За последней, в свою очередь, охотятся в том числе акулы. Таким образом, подводные заграждения лишь притягивают хищников к берегу.

Вместе с тем специалисты призвали гостинцы соблюдать инструкции Министерства окружающей среды для пляжного отдыха. В числе предписанных мер – размещение предупредительных знаков на глубине 2 метров и установка 5-метровых вышек на берегу для наблюдения за поверхностью моря. Кроме того, дежурящие в отелях спасатели должны иметь скоростной катер и уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

Еще одним способом предупреждения столкновений должно стать чипирование опасных видов акул, обитающих в водах Красного моря. Так, планируется установить спутниковое наблюдение за перемещением хищников.