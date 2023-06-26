«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Минеральных Вод в Ереван
Компания «Аэрофлот» с 12 июля откроет прямые рейсы из Минеральных Вод в Ереван.
«Аэрофлот» открывает продажу билетов на прямые регулярные перелеты из Минеральных Вод в Ереван. <> Полеты будут выполняться, начиная с 12 июля, три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам", — сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.
Помимо рейса из Минеральных Вод, «Аэрофлот» в летнем расписании выполняет прямые перелеты в Ереван из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Самары, Екатеринбурга и Волгограда.