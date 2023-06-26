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«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Минеральных Вод в Ереван

Компания «Аэрофлот» с 12 июля откроет прямые рейсы из Минеральных Вод в Ереван.

«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Минеральных Вод в Ереван
© «Это Кавказ»

«Аэрофлот» открывает продажу билетов на прямые регулярные перелеты из Минеральных Вод в Ереван. <> Полеты будут выполняться, начиная с 12 июля, три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам", — сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.

Помимо рейса из Минеральных Вод, «Аэрофлот» в летнем расписании выполняет прямые перелеты в Ереван из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Самары, Екатеринбурга и Волгограда.