Британцы пожаловались на отдых в Турции за 321 тысячу рублей

Британцы стали жаловаться на отдых в Турции, за который заплатили 320 тысяч рублей. Они признались, что это были самые ужасные выходные.

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По информации TourProm, семья с двумя детьми отправилась в пятизвездочный отель Aria Claros у Эгейского моря на десять дней с системой «все включено». Но отдыхающие удивились, когда увидели тесную комнату с одной двуспальной кроватью. Обещанных шести ресторанов и водных горок с мини-гольфом тоже не было.

Отдыхающие подчеркнули, что работал всего один бар, а единственный бассейн был грязным, пляж — пустым.

Работники отеля же пояснили британцам, что все развлечения будут доступны только через месяц.

Туроператор предложил взять сертификат на 5 300 рублей, однако семья сочла такое предложение оскорбительным. Тогда представитель Love Holidays решил возместить затраты семьи в полном объеме.