Первый месяц самого жаркого сезона года еще не закончился, но эксперты уже знают, куда путешественники отправятся в ближайшие два месяца. Аналитическая компания Forwardkeys провела исследование и выявила самые популярные среди туристов со всего мира туристические направления этого лета, а именно – в период с 1 июля по 31 августа.

Первым в списке самых популярных городов оказался Бангкок, опережающий второе по популярности направление – Париж. Также в пятерку лидеров вошли Лондон, Денпасар и Барселона.

Ниже расположились Нью-Йорк, Лиссабон, Стамбул, Мадрид и Афины.

Эксперты в том числе рассказали о росте и падении популярности направлений относительно прошлого года. Так, Бангкок поднялся на три позиции, вытеснив Париж с первого места. Лондон удерживает свои позиции, занимая третью строчку. А столица Бали поднялась на шесть строк, опустив при этом Барселону на пятое место.