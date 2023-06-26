Туроператоры перечислили самые недооцененные туристами места в России
Туроператоры перечислили самые недооцененные туристами регионы России, среди которых отмечается Бурятия, Хакасия, Сахалин и некоторые другие направления, пишут «Известия».
Так, согласно данным исследования АНО «Национальные приоритеты», российские туристы при выборе мест для путешествия недооценивают Хакасию, Бурятию, Красноярский край, Тюменскую и Иркутскую области.
Кроме того, россиянам также стоит обратить внимание и на туристические поездки в Амурскую, Смоленскую и Воронежскую области, а также в Хабаровский и Забайкальский края.
При этом, по данным «МТС Travel», самыми недооцененными достопримечательностями названы такие места, как Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, «Ленские столбы» в Якутии и курорт «Горный воздух» на Сахалине.