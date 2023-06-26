Туроператоры перечислили самые недооцененные туристами места в России

Туроператоры перечислили самые недооцененные туристами регионы России, среди которых отмечается Бурятия, Хакасия, Сахалин и некоторые другие направления, пишут «Известия».

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Так, согласно данным исследования АНО «Национальные приоритеты», российские туристы при выборе мест для путешествия недооценивают Хакасию, Бурятию, Красноярский край, Тюменскую и Иркутскую области.

Кроме того, россиянам также стоит обратить внимание и на туристические поездки в Амурскую, Смоленскую и Воронежскую области, а также в Хабаровский и Забайкальский края.