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Туроператоры перечислили самые недооцененные туристами места в России

Туроператоры перечислили самые недооцененные туристами регионы России, среди которых отмечается Бурятия, Хакасия, Сахалин и некоторые другие направления, пишут «Известия».

Туроператоры перечислили самые недооцененные туристами места в России
© Runews24.ru

Так, согласно данным исследования АНО «Национальные приоритеты», российские туристы при выборе мест для путешествия недооценивают Хакасию, Бурятию, Красноярский край, Тюменскую и Иркутскую области.

Кроме того, россиянам также стоит обратить внимание и на туристические поездки в Амурскую, Смоленскую и Воронежскую области, а также в Хабаровский и Забайкальский края.

При этом, по данным «МТС Travel», самыми недооцененными достопримечательностями названы такие места, как Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, «Ленские столбы» в Якутии и курорт «Горный воздух» на Сахалине.

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