Назван процент путешествующих с питомцами россиян

Некоторые не желают разлучаться с верными питомцами даже на время отпуска. Туроператоры рассказали RTN, насколько популярен среди россиян туризм с животными.

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По информации сервиса бронирования Ostrovok.ru, доля поисковых запросов с применением фильтра "возможно размещение с животными" не превышает 5% и из года в год остается стабильной.

При этом, согласно проведенному Azimut Hotels исследованию, 58% опрошенных предпочитают поездки с питомцами на автомобиле, еще 25% путешествуют с животными на самолете, а 17% выбирают наземный транспорт.

Специалисты также озвучили статистику по дальности поездок с четвероногими друзьями. Так, для 38% владельцев домашних животных актуальны путешествия в пределах 200 километров, 14% ездят по всей России, а 12% отправляются с питомцами за границу.