Соль-Илецк стал одним из популярных направлений для отдыха в июле

Соль-Илецк стал одним из популярных не морских направлений для отдыха в июле
Соль-Илецкий курорт в Оренбургской области стал одним из самых популярных не морских направлений за июль 2023 года. Такими данными делится сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, который провел аналитику путевок на этот период.
Город Оренбуржья занял восьмое место в десятке.
Первое место взяла Москва, второе — Казань, третье — Кисловодск. В список также попали Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Пятигорск, Нижний Новгород и Петрозаводск.
Сервис отмечает, что сутки проживания для отдыхающих в Соль-Илецке обойдутся в 2 900 рублей. В основном же туристы проводят на курорте шесть дней.