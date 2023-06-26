Соль-Илецк стал одним из популярных направлений для отдыха в июле

Соль-Илецкий курорт в Оренбургской области стал одним из самых популярных не морских направлений за июль 2023 года. Такими данными делится сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, который провел аналитику путевок на этот период.

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Город Оренбуржья занял восьмое место в десятке.

Первое место взяла Москва, второе — Казань, третье — Кисловодск. В список также попали Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Пятигорск, Нижний Новгород и Петрозаводск.