В Бурятию прибыл первый в этом году летний чартер с туристами

"Мы уже встречаем седьмую чартерную программу. Это свидетельствует о том, что Бурятия является стабильным регионом, куда гостям хочется прилетать, хочется познакомиться с Байкалом, самобытной культурой народов, которые здесь проживают", - отметил Алдар Доржиев.

В туристической компании, организующей поездки гостей, считают, что Бурятия - это особый регион, где происходит смешение культур и вероисповеданий.

"Здесь есть уникальные и шикарные природные объекты, а сам Байкал о многом говорит", - сказал заместитель гендиректора турфирмы Александр Сирченко .

В 2020 году республика стала пилотным регионом, где стартовала чартерная программа на Байкал. С тех пор регион по ней посетили около 2,5 тысячи туристов. В этом году полеты будут продолжаться до 2 сентября.