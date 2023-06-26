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Жители популярного испанского курорта назвали самую неприятную нацию

Жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. Об этом сообщает The Sun.

Жители популярного испанского курорта назвали самую неприятную нацию
© Lenta.ru

По информации таблоида, местные жители страдают от выходок пьяных британских туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах испанцев.

Издание уточняет, что туристы даже не удосуживаются снять отель в Эль-Аренале. Вместо этого они устраивают «марафоны пьянства», во время которых спят на улицах или пляже. Причем такие вечеринки длятся с марта по сентябрь, «круглые сутки, семь дней в неделю».

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Ранее опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала нацию с худшим поведением на борту самолета. Бортпроводница Кристина Галвидайт рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и непосредственно на борту. В связи с этим британцы оказываются в самолете уже пьяными, либо как минимум подвыпившими.

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