Жители популярного испанского курорта назвали самую неприятную нацию

Жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. Об этом сообщает The Sun.

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По информации таблоида, местные жители страдают от выходок пьяных британских туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах испанцев.

Издание уточняет, что туристы даже не удосуживаются снять отель в Эль-Аренале. Вместо этого они устраивают «марафоны пьянства», во время которых спят на улицах или пляже. Причем такие вечеринки длятся с марта по сентябрь, «круглые сутки, семь дней в неделю».