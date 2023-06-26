Турпоток в Забайкалье в 2022 году вырос в 1,5 раза
По данным регионального Минэкономразвития в 2022 году туристический поток в Забайкальском крае вырос в 1,5 раза. Стимуляторами роста стали - сертификация туристических маршрутов, открытие новых гостиниц и хостелов, проведение крупных событийных мероприятий.
«Туристов по сравнению с 2021 годом стало значительно больше. Особенно это заметно в цифрах – турпоток вырос с 283 до 434 тысяч человек. Вся эта сфера очень динамично развивается, ведь появляются и новые предприниматели, занятые в туризме. Их было 190, а теперь уже 241»,- прокомментировал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.
Вице-премьер добавил, что увеличение субъектов предпринимательства в крае объяснимо разработкой проектов для турбизнеса, региональной финансовой поддержкой, а также обучением и аттестацией гидов-экскурсоводов.