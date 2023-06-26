Турпоток в Забайкалье в 2022 году вырос в 1,5 раза

«Туристов по сравнению с 2021 годом стало значительно больше. Особенно это заметно в цифрах – турпоток вырос с 283 до 434 тысяч человек. Вся эта сфера очень динамично развивается, ведь появляются и новые предприниматели, занятые в туризме. Их было 190, а теперь уже 241»,- прокомментировал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.