Билеты в Турцию и ОАЭ в разы подешевели за день

Ажиотажный спрос, который накануне наблюдался на рынке авиаперевозок, в воскресенье сошел на нет. Найти достаточно приемлемые цены можно было уже утром, причем с вылетом в тот же день. Ну а за минувший день предложения на некоторые направления стали еще более приятными. Подобрали для вас примеры по разным маршрутам с вылетом из Москвы.

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Заметно подешевела Турция. В Стамбул уже завтра можно улететь «Победой» или «Аэрофлотом» за 9–10 тыс. Еще в начале дня нацперевозчик предлагал билеты на ту же дату за 28 тыс. В пределах 20 тыс. можно найти варианты и у других российских авиакомпаний. Но, судя по всему, количество мест ограниченно: легкое промедление – и придется лететь Turkish Airlines или Pegasus, которые просят за кресло на отдельные рейсы по 85–97 тыс. В Анталью можно отправиться за 7 тыс. уже завтра. В ближайшие даты достаточно предложений в пределах 10 тыс.

Балует ценами в Дубай «Аэрофлот». В следующие три дня на рейс можно попасть всего за 10 тыс. Утром ценники на это направление были в 5 раз выше.

Лучшие предложения на прямые рейсы в Ереван – 21–23 тыс. у Shirak Avia и iFly соответственно. В остальном дороже – порядка 30 тыс. С пересадкой есть варианты и по 15–18 тыс.