Индийские слоны приехали в отпуск в Сочи

В Сочи на отдых приехали индийские слоны. Их привезли после сезона гастролей в цирке и поселили на чайной плантации.

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В городе-курорте животные свободно перемещаются и охотно идут на контакт с туристами, которые специально приезжают, чтобы понаблюдать за ними в естественной среде обитания, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов ,у слонов есть места, где они могут принимать грязевые ванны и пить чистую воду из горных рек.

Экзотических гигантов привозят на юг уже в третий раз. Такой летний отдых хорошо влияет на их самочувствие, отмечают ветеринары.