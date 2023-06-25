Турист из РФ рассказал об отношении к россиянам в Азербайджане

Российский турист выделил три момента, которые считает важными в отношении к русским в этой стране.

© Runews24.ru

Российский турист рассказал об отношении к гражданам из РФ, которые приезжают на отдых в Азербайджан. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе Дзен.

Он выделил три момента, которые считает показательными, при этом предложил подписчикам выводы о стране сделать самим. По его словам, в Азербайджане уважительно относятся к русской культуре. Он отметил, что многие, как старшее поколение, так и молодежь, знает русский язык.

Кроме того, в детских театрах Баку ставят спектакли по мотивам русских сказок, в переходах вешают связанные с ними картины, а полки в библиотеках заставлены книгами на русском языке.