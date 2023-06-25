Туристы не хотят остаться без визы из-за выходного дня в Москве

Туристы опасаются, что из-за выходного дня в Москве 26 июня их слоты на подачу документов в визовые центры сгорят. Никакой новой информации о режиме работы на сайтах наиболее лояльных к россиянам ВЦ Франции, Италии, Испании не появилось. Люди, записавшиеся на завтра, не понимают, что им делать – приходить или нет. Остается только советоваться друг с другом.

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Журналист редакции TourDom.ru позвонил на горячие линии, но подробностей по завтрашнему дню там тоже нет, и направил запросы в визовые центры с просьбой прояснить ситуацию о режиме работы и судьбе слотов, запланированных на понедельник.

«Записан в визовый центр Франции на завтра. Информации ноль, но все равно поеду – надеюсь, примут», – пишет подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».