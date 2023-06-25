Турпоток российских туристов в Турцию вырос на 77%

Поток российских туристов в Турцию в мае 2023 года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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При этом отмечается, что данные показатели примерно на треть меньше, чем в мае 2019 года, до пандемии коронавируса.

Согласно данным министерства культуры и туризма, всего в мае страну посетили 4 500 242 иностранных туриста. Первое метро по туристическому потоку в Турцию заняла Россия, оттуда приехали (640 844 человек). Второе и третье места занимают Германия (617 617) и Великобритания (452 724) соответственно.

В АТОР резкое увеличение количества российских туристов связывают с тем, что в прошлом году, из-за «авиасанкций» США и Европы, турецкий авиаперевозчик не смог нарастить достаточные объемы полетной программы в Россию.