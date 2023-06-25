Пилоты объяснили, когда случается турбулентность

Турбулентность, из-за которой самолеты трясет, чаще всего случается на главных туристических маршрутах в США, Канаду и страны Карибского бассейна, а также над Альпами, при полете в Швейцарию и Австрию. Над Японией тоже всегда чувствуется тряска, а по пути в Австралию она возникает только в конце полета, рядом с Сиднеем или Мельбурном. Об этом Daily Mail рассказали пилоты British Airways.

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Эксперты предлагают смотреть прогноз на специальных сайтах, например на turbli.com. В этом случае турбулентность не станет неприятным сюрпризом, к ней можно будет психологически подготовиться. От того, где пассажир сидит, сила тряски зависеть не будет, поэтому можно выбирать места в любой части салона.

Волноваться из-за турбулентности, по словам пилотов, не стоит. Современный воздушный транспорт и его капитаны готовы к таким погодным условиям. Если лайнер подскакивает на высоте, стоит вспомнить, как автомобили едут по ухабам: ощущения не очень приятные, но само явление не представляет никакой опасности для человека.