АТОР заявила о просьбах туристов восстановить отмененные бронирования
Туристы, писавшие заявления на аннуляцию туров, начали просить возобновить поездки после сообщений об урегулировании ситуации с ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"После сообщений на ТВ о начале урегулирования кризиса туристы, ранее писавшие заявления на аннуляцию туров, стали звонить турагентам с просьбой их отозвать и вопросами, можно ли восстановить путевку", - говорится в сообщении.
По данным АТОР, заявлений на аннуляцию туров сегодня было немного. "Но и эти немногие теперь пересматривают свое решение", - подчеркнули в ассоциации.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что президенты России и Белоруссии обсуждали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер"и договорились о совместных действиях. После этого Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения вооруженных лиц группы "Вагнер" на территории России, был подготовлен вариант "развязки ситуации", который предусматривал и гарантии безопасности для бойцов военной компании.