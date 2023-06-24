АТОР заявила о просьбах туристов восстановить отмененные бронирования

Туристы, писавшие заявления на аннуляцию туров, начали просить возобновить поездки после сообщений об урегулировании ситуации с ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Unsplash

"После сообщений на ТВ о начале урегулирования кризиса туристы, ранее писавшие заявления на аннуляцию туров, стали звонить турагентам с просьбой их отозвать и вопросами, можно ли восстановить путевку", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, заявлений на аннуляцию туров сегодня было немного. "Но и эти немногие теперь пересматривают свое решение", - подчеркнули в ассоциации.