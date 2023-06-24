АТОР: Краснодар и Сочи готовы принять туристов

В Краснодаре и Сочи спокойно, поэтому туристов там по-прежнему ждут. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

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По данным организации, в этих регионах обстановка не напряженная. Самолеты не задерживаются, все работает штатно. Выпускные балы пока не отменяют и не переносят: продолжают к ним готовиться.

В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что по "горячей линии" местных курортов теперь можно звонить круглосуточно, но массовыми обращения не стали. Санаторно-курортная и туристическая отрасли Краснодарского края продолжают работать в привычном режиме.