Туроператоры отменяют рейсы на юг

Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России. Так, туроператор "Мультитур" сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком», - сообщается на официальном сайте АТОР.

Клиентам обещают полностью вернуть стоимость проезда или же по согласованию перенесут дату поездки. Тем туристам, которые сейчас находятся в Анапе и собираются вернуться в Москву в ближайшие дни, билеты на автобус могут заменить на железнодорожные.

«Билеты будут переданы в агентства, где туристы приобретали автобусные билеты», - обещает туроператор.