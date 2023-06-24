Туроператоры отменяют рейсы на юг
Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России. Так, туроператор "Мультитур" сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком», - сообщается на официальном сайте АТОР.
Клиентам обещают полностью вернуть стоимость проезда или же по согласованию перенесут дату поездки. Тем туристам, которые сейчас находятся в Анапе и собираются вернуться в Москву в ближайшие дни, билеты на автобус могут заменить на железнодорожные.
«Билеты будут переданы в агентства, где туристы приобретали автобусные билеты», - обещает туроператор.
Ранее «ФедералПресс» писал, что из—за мятежа, организованным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в ряде регионов перекрыты трассы. В частности, проезд закрыт в Калужской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.