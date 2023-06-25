Туроператоры возобновляют автобусные туры на курорты юга России. В частности, туроператор "Мультитур" возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с 29 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© unsplash.com

"Автобусные туры туроператоров на курорты юга России возобновляются. Туроператор "Мультитур" возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с четверга, 29 июня", - говорится в сообщении.

Туроператор Fun&Sun планирует возобновить автобусные туры на российский юг на следующей неделе. "Интурист", чья программа автобусных туров должна стартовать с июля, также намерен ее реализовать без изменений, добавили в АТОР.