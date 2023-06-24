Отели сохранят брони туристов, которые не успеют приехать в субботу

Российские отели отнесутся с пониманием к сложившейся на 24 июня ситуации и не будут отменять бронирование тем туристам, которые не успеют добраться к месту отдыха вовремя. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии в своем телеграм-канале.

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По данным РСТ, большая часть российских туристов не хотят отказываться от запланированного отдыха. Российские туроператоры подтверждают, что массовых отмен туров нет.

Также в сообщении отмечается, что отели обещают пересчитать стоимость отдыха, деньги за неиспользованные дни будут возвращены. Кроме того, туристам будет доступна опция переноса дат поездки. Если же путешественники все-таки решат отказаться от бронирования, уплаченные суммы им будут возвращены полностью.