Цены на авиабилеты из России уже взлетели в несколько раз
Стоимость билетов на самолеты, которые осуществляют рейсы по зарубежным направлениям, увеличилась в несколько раз. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
"Рамблер" рассказывает, за какую сумму можно полететь в популярные у российских туристов страны после повышения цен.
Стамбул
Еще вчера авиабилет в столицу Турции можно было приобрести примерно за восемь тысяч рублей. Сегодня их стоимость выросла до 35 тысяч рублей. До 41 тысячи стоят билеты на самолет до других турецких городов:
- Даламан
- Анталья
Ереван
Долететь до Еревана даже при минимальной цене билета обойдется дороже, чем до Турции. Стоимость билетов в столицу Армении колеблется от 36 до 151 тысячи рублей.
Алматы
Цена билетов в Казахстан находится в промежутке 33-48 тысяч рублей. Добраться до Казахстана можно даже за меньшую стоимость, чем до Турции.
Дешевле могут обойтись билеты не до столицы, а до других казахстанских городов:
- Нур-Султан
- Костанай
- Актау
- Караганда
- Атырау
Тбилиси
Не менше 15 тысяч рублей стоят прямые билеты до столицы Грузии. За перелет с двумя-тремя пересадками придется отдать в районе 24 тысяч рублей.
От 15 до 35 тысяч потребуется, чтобы долететь в другой грузинский город — Батуми.
Туристка из России сообщила правду об отношении турок к русскимОтдых за границей2 часа назад15