Цены на авиабилеты из России уже взлетели в несколько раз

Стоимость билетов на самолеты, которые осуществляют рейсы по зарубежным направлениям, увеличилась в несколько раз. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

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"Рамблер" рассказывает, за какую сумму можно полететь в популярные у российских туристов страны после повышения цен.

Стамбул

Еще вчера авиабилет в столицу Турции можно было приобрести примерно за восемь тысяч рублей. Сегодня их стоимость выросла до 35 тысяч рублей. До 41 тысячи стоят билеты на самолет до других турецких городов:

Даламан

Анталья

Ереван

Долететь до Еревана даже при минимальной цене билета обойдется дороже, чем до Турции. Стоимость билетов в столицу Армении колеблется от 36 до 151 тысячи рублей.

Алматы

Цена билетов в Казахстан находится в промежутке 33-48 тысяч рублей. Добраться до Казахстана можно даже за меньшую стоимость, чем до Турции.

Дешевле могут обойтись билеты не до столицы, а до других казахстанских городов:

Нур-Султан

Костанай

Актау

Караганда

Атырау

Тбилиси

Не менше 15 тысяч рублей стоят прямые билеты до столицы Грузии. За перелет с двумя-тремя пересадками придется отдать в районе 24 тысяч рублей.