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Туристы из России готовы ехать во Вьетнам без виз, но им не хватает прямых рейсов

Без оформления дополнительных документов во Вьетнаме можно будет находиться 45 дней вместо 15. Также правительство втрое увеличило срок действия электронных виз – до 90 дней. Туристы смогут получить как однократный, так и многократный въезд в страну.

Туристы пожаловались на отсутствие прямых рейсов во Вьетнам
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Все принятые изменения вступят в силу с 15 августа. Эти нововведения анонсировались давно, однако принятие законов местные депутаты откладывали до последнего дня весенней сессии.

Туристы из России с позитивом восприняли новость, однако им не хватает прямых рейсов во Вьетнам. Они возобновились с 4 июня, но пока что это всего лишь один вылет в неделю из Иркутска в Ханой. В ближайшее время частота полетов должна удвоиться. Также в планах у перевозчика есть рейсы в Нячанг из Красноярска, Хабаровска, Владивостока и Иркутска.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» надеются, что в ближайшее время эти вопросы будут решены. Возможно, этому поспособствует и встреча представителей Росавиации с главой авиакомпании Vietjet, которая состоялась в минувшую пятницу.

Ранее TourDom.ru писал, что туристическая отрасль Вьетнама столкнулась с серьезным дефицитом профессиональных кадров после пандемии коронавируса.