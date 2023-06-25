Туристы пожаловались на отсутствие прямых рейсов во Вьетнам

Без оформления дополнительных документов во Вьетнаме можно будет находиться 45 дней вместо 15. Также правительство втрое увеличило срок действия электронных виз – до 90 дней. Туристы смогут получить как однократный, так и многократный въезд в страну.

Все принятые изменения вступят в силу с 15 августа. Эти нововведения анонсировались давно, однако принятие законов местные депутаты откладывали до последнего дня весенней сессии.

Туристы из России с позитивом восприняли новость, однако им не хватает прямых рейсов во Вьетнам. Они возобновились с 4 июня, но пока что это всего лишь один вылет в неделю из Иркутска в Ханой. В ближайшее время частота полетов должна удвоиться. Также в планах у перевозчика есть рейсы в Нячанг из Красноярска, Хабаровска, Владивостока и Иркутска.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» надеются, что в ближайшее время эти вопросы будут решены. Возможно, этому поспособствует и встреча представителей Росавиации с главой авиакомпании Vietjet, которая состоялась в минувшую пятницу.