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В Сочи прошла торжественная встреча трехмиллионного туриста

Им стал житель Коми.

В Сочи прошла торжественная встреча трехмиллионного туриста
© runews24.ru

В Сочи состоялась торжественная встреча трехмиллионного туриста. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что трехмиллионным туристом стал житель Коми. Он отправился на отдых в Сочи вместе с женой и двумя детьми. На вокзале семью встретили городские власти, а также руководство отеля, где путешественники намерены провести свой отпуск.

Семью наградили сертификатом «Трехмиллионного туриста», а также вручили подарочные карты на бесплатное посещение городских объектов.

Стоит отметить, что подсчетом туристов, прибывших в Сочи, занимается городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы.