В Сочи прошла торжественная встреча трехмиллионного туриста
Им стал житель Коми.
В Сочи состоялась торжественная встреча трехмиллионного туриста. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Отмечается, что трехмиллионным туристом стал житель Коми. Он отправился на отдых в Сочи вместе с женой и двумя детьми. На вокзале семью встретили городские власти, а также руководство отеля, где путешественники намерены провести свой отпуск.
Семью наградили сертификатом «Трехмиллионного туриста», а также вручили подарочные карты на бесплатное посещение городских объектов.
Стоит отметить, что подсчетом туристов, прибывших в Сочи, занимается городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы.