Названы самые недооцененные регионы России

Туроператоры назвали самые недооцененные регионы России. Среди них — Бурятия, Хакасия, Сахалин и другие направления, сообщает газета «Известия».
Согласно результатам исследования АНО «Национальные приоритеты», отвечающей за информационное сопровождение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Красноярский край, Иркутскую и Тюменскую области, а также другие регионы. Обратить внимание россиянам стоит и на Воронежскую, Смоленскую, Амурскую области, а также Забайкальский и Хабаровский края.
Самыми недооцененными достопримечательностями в «МТС Travel» посчитали такие места, как природный парк «Ленские столбы» в Якутии, Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии и горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине.
В апреле туристам, увлекающимся путешествиями по загадочным локациям, перечислили главные «места силы» России. В списке оказались плато Воттоваара в Республике Карелия, Большой Заяцкий остров в Архангельской области, Сейдозеро в Мурманской области.