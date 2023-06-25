Названы самые недооцененные регионы России

Туроператоры назвали самые недооцененные регионы России. Среди них — Бурятия, Хакасия, Сахалин и другие направления, сообщает газета «Известия».

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Согласно результатам исследования АНО «Национальные приоритеты», отвечающей за информационное сопровождение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Красноярский край, Иркутскую и Тюменскую области, а также другие регионы. Обратить внимание россиянам стоит и на Воронежскую, Смоленскую, Амурскую области, а также Забайкальский и Хабаровский края.

Самыми недооцененными достопримечательностями в «МТС Travel» посчитали такие места, как природный парк «Ленские столбы» в Якутии, Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии и горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине.