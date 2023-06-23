10 советов для тех, кто боится потерять багаж в поездке

Лишиться чемодана в аэропорту можно по разным причинам.

Эксперты сервиса путешествий «Туту» рассказали, как свести вероятность подобного происшествия к минимуму.

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1. Удаляйте старые наклейки

В аэропорту багажу помогает не потеряться специальный штрихкод. Если таких наклеек на чемодане несколько, сканер иногда по ошибке считывает не те.

2. Проверяйте замки

Упаковку вещей лучше доверить сотрудникам аэропорта: пищевая плёнка, которой часто пользуются неопытные путешественники, приклеивается к багажной ленте. Не забывайте про замок, без него молния легко расстёгивается. Чтобы сумки не зацепились за что-нибудь при сортировке, нужно аккуратно сложить ручки и ремни.

3. Оформите страховку

Если ваши вещи всё же пропадут, вы получите компенсацию. Некоторые перевозчики предусматривают такую возможность и для случаев, выдача багажа задержалась более чем на 12 часов.

4. Не приезжайте в аэропорт слишком рано, но и не опаздывайте

Если чемодан по какой-то причине отберут для ручного досмотра в присутствии пассажира, а он в это время уже уйдёт на посадку, могут возникнуть проблемы.

«Бывают ситуации, когда пассажиров вызывают по громкой связи, чтобы провести ручной досмотр в их присутствии, но пассажиры сидят в наушниках и не слышат объявления. Не дождавшись пассажира, сотрудники аэропорта досмотрят чемодан самостоятельно, но он может улететь уже следующим рейсом», — предупреждает эксперт Дмитрий Хазин.

5. Купите яркий чемодан

Чтобы не перепутать свой багаж с чужим, выбирайте пёстрые цвета и тщательно проверяйте бирки. Также может помочь чехол: он не только выделит сумку, но и защитит её от повреждений.

6. Прицепите бирку со своими контактными данными

Укажите имя и фамилию, телефон и номер рейса, чтобы сотрудники аэропорта смогли быстро вас найти при ЧП.

7. Не берите с собой дорогие вещи

Если это необходимо — воспользуйтесь кодовым замком и застрахуйте имущество.

8. Уточните, где нужно забирать багаж

Если вы летите с пересадкой, необходимо выяснить на стойке регистрации, выдадут ли вам багаж между самолётами и где его можно получить.

9. Выбирайте длинные пересадки

Если у вас меньше часа между рейсами, вещи могут не успеть перенести с одного самолёта на другой.

10. Сфотографируйте багаж перед сдачей