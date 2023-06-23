Туристка не проверила срок действия паспорта и потеряла деньги

Туристка забыла проверить срок действия своего паспорта и из-за этого не смогла поехать в круиз стоимостью более трех тысяч фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). Ее историю рассказало издание Daily Star.

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Уточняется, что 67-летняя Кристин Бентам (Christine Bentham) из Уэльса должна была отправиться в дорогой круиз по Балтийскому морю с семьей. В назначенный день она приехала в порт Саутгемптона, откуда стартовало путешествие, но туристку не пустили на борт из-за просроченного паспорта.

По данным таблоида, ее удостоверению личности было более десяти лет, в то время как правила требуют, чтобы срок действия документа не превышал девяти лет и шести месяцев на момент поездки. В итоге британка лишилась всех денег, которые отдала за круиз.

«Мой паспорт был недействителен для поездки в Европу! Мы потеряли отпуск, не имея права на возмещение и, по-видимому, не имея страховки», — пожаловалась Бентам.