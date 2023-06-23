Российские туристы рассказали, что им не нравится во внешнем виде друг друга

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы предложили подписчикам рассказать, какие детали внешнего вида и поведения раздражают туристов на отдыхе. За основу мы взяли публикацию в архиве паблике «Типичный Сочи».

© TourDom

В том списке было 10 позиций: хождение с голым животом или в купальнике по общественным местам, заведомо поддельные одежда и аксессуары известных брендов, громкие разговоры по видеосвязи, лишний вес, сандалии и шлепанцы на носки, леопардовые лосины и кофты, ношение полными людьми обтягивающих вещей. Также туристов раздражают ошибки в речи и переписке, постоянное употребление алкоголя днем и на жаре, перекусы в транспорте, курение рядом с другими людьми и в толпе, желание получить высокий сервис за минимальное количество денег и неубирание за собой мусора.

Под постом завязалась активная дискуссия. Основная мысль – изъяны внешнего вида и поведения не зависят от того, откуда приехал человек.

Туристы предложили дополнить список. Проявлением дурного вкуса считают футболки с надписями а ля «Колян решает». Имя может быть любое. Густые накладные ресницы и синие брови у женщин, цепи на шее. А вот претензии к полноте часть подписчиков посчитала необоснованными.