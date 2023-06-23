Стюардесса рассказала, что нельзя делать на столике в самолете

Стюардесса из Аргентины призвала пассажиров не менять подгузники детям на столике в салоне самолета. Об этом она рассказала в ролике на своей странице в TikTok, сообщает Daily Mail.

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По словам Барбары Бачильери (Barbara Bacilieri), смена подгузника ребенку входит в список «ужасных вещей», которые не стоит делать во время полета. Она объяснила, что за этими столиками люди едят и пьют, а также кладут на них голову, чтобы поспать.

Бортпроводница добавила, что для ухода за ребенком в уборной любого самолета оборудован раскладной пеленальный столик. При этом, как отмечает Бачильери, ни в коем случае нельзя пытаться смыть грязный подгузник в унитаз.