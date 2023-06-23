Парящий в небе корабль заметили над Черным морем

Жители и туристы в Сочи заметили необычное явление. У горизонта над Черным морем направлялись парящие суда, сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, такому эффекту поспособствовали размеры лайнера "Астория Гранде", который двигался из Турции, перед ним плыл небольшой катер.

Так, в нижних слоях атмосферы появляются чередующиеся слои воздуха различной плотности, которые вызывают зеркальные отражения, а это, в свою очередь, создает такой эффект. Оба судна надолго приковали к себе внимание туристов и жителей города.