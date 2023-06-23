Исследование Rambler&Co и СберАвто: как путешествуют российские автолюбители

В 2023 году в автопутешествие планируют отправиться 42% россиян

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто, и в разгар сезона летних отпусков спросили российских автолюбителей о том, нравится ли им путешествовать на собственных авто, какие направления они выбирают, как готовятся к поездкам и куда заезжают по пути. В исследовании приняли участие более 100 тысяч пользователей медиаресурсов Rambler&Co старше 18 лет из всех регионов России (70% из них мужчины, 30% – женщины).

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Куда и с кем ездят

77% респондентов имеют опыт путешествий на личном авто, причем 42% из них планируют подобную поездку в 2023 году. 43% предпочитают добираться на машине до Юга России, 21% путешествуют за рубеж, а 18% отправляются в автомобильные поездки в крупные города страны – столицу и «миллионники». 7% участников исследования считают автомобиль идеальным транспортом, чтобы съездить в природные и заповедные места страны – на Алтай, в Карелию, на Байкал, и такое же количество респондентов (7%) любит путешествовать по городам Золотого кольца. 4% отправляются на авто в горы, например, на Кавказ.

Почему же они выбирают именно автомобили, а не другие типы транспорта? Большей части опрошенных (36%) нравится гибкость в планировании маршрута, 25% считают, что передвигаться на авто комфортнее, чем на других видах транспорта. 23% придерживаются мнения, что это наиболее бюджетный формат для путешествий всей семьей. А еще 16% участников опроса отметили, что просто получают удовольствие от длительных поездок за рулем.

Как правило, россияне предпочитают поездки на автомобиле всей семьей с детьми (43%). 36% респондентов – вдвоем с партнером, 11% – с друзьями, а 5% – в одиночестве. Кстати, такое же количество опрошенных (5%) предпочитают компанию животных.

Как готовятся к поездке и чего боятся

Отвечая на вопрос о страхах и опасениях, связанных с путешествиями на авто, четверть респондентов отмечают, что не испытывают их вовсе. Остальные же переживают за поломки или аварии в дороге (24%) и утомление от длительной поездки (11%). Менее 10% набрали опасения по поводу стоимости поездки, неуверенности в технических возможностях авто, страхах оказаться на трассе без бензина, укачивания в транспорте и другие. Для преодоления большинства страхов и опасений автопутешественников есть решение: пакеты услуг помощи на дороге, которые включают многочисленные опции от подвоза топлива и зарядки аккумулятора до услуг эвакуации. Подобный продукт есть, например, у СберАвто. А продукт «защита в пути» поможет не волноваться за медицинскую помощь в случае непредвиденной аварийной ситуации.

Почти каждый четвертый респондент (26%) перед путешествием не готовит личный автомобиль к поездке, ограничиваясь прохождением регулярного ТО. 23%, напротив, предварительно проходят полный осмотр в сервисе. 19% готовят авто к поездкам только на большие расстояния, а 15% отталкиваются от текущего состояния автомобиля. 11% самостоятельно меняют расходники перед путешествием. 6% не хотят рисковать в техническом плане и в связи с этим воздерживаются от длительных поездок на авто.

Что покупают по дороге

Подавляющее большинство респондентов во время путешествий на автомобиле совершают покупки на трассах: для 35% они являются спонтанными, для 28% – тоже незапланированными, но необходимыми (например, когда в пути закончилась омывающая жидкость), а 11% даже планируют такие покупки заранее (к примеру, целенаправленно заезжают к любимому продавцу за картофелем, покупают арбузы в Астрахани, а пряники – в Туле и т.д). 26% не покупают по пути ничего.

Чаще всего на трассах и вдоль дорог путешественники приобретают готовую еду и снеки (беляши, пирожки, батончики) – об этом рассказали 24% респондентов. Реже – товары и аксессуары для автомобиля (16%). 14% покупают продукты– картофель, мед, молочные продукты, мясо, такое же количество автолюбителей останавливается за сувенирами. 11% покупают выловленную неподалеку рыбу или собранные в ближайшем лесу грибы, ягоды. 21% приобретают другие товары (вопросе предполагал множественный выбор).