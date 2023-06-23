Туристы из Великобритании пожаловались на отдых в Турции, за который заплатили 320 тысяч рублей. Об этом сообщает "Турпром".

Семья из двух взрослых и двух детей купила путевку в отель Aria Claros в Измире на 10 дней, но разочаровалась в отдыхе. Номер оказался тесным, в нем была всего одна двухспальная кровать. Перед отпуском они изучили предложение отеля и отметили, что путешественникам обещали наличие шести ресторанов, а также других развлечений в виде водных горок и мини-гольфа. Однако в отеле их не было.

Туристы отметили, что для постояльцев работал всего один бар, бассейн был грязным, а пляж — пустым. Туристы заплатили за отдых 3000 фунтов (чуть больше 320 тысяч рублей). Как рассказали британцы, администрация отеля рассказала, что все развлечения будут доступны только через месяц.

Сначала глава семьи написала претензию туроператору, на что ей предложили сертификат на сумму 50 фунтов (5 тысяч рублей). Позднее туроператор заявил, что возместит семье стоимость отдыха.