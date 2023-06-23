На Бали надеются перевоспитать нарушителей с помощью QR-кода

В аэропорту Бали на специальных стойках появился QR-код, позволяющий получить на смартфон свод правил поведения для иностранцев на тропическом острове. В индонезийских СМИ отмечают, что местные власти рассчитывают на сознательность туристов, которые непременно это прочитают и примут к сведению.

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Новый регламент был введен еще с начала июня. Листовку «Можно и нельзя» (Do and Don’t) отпечатывали и вкладывали в паспорта прибывающих гостей. Однако это посчитали недостаточным. Цифровое нововведение объясняют тем, что теперь туристы в любой момент могут сверить свое поведение с установленными ограничениями. Пока доступны только три языка: английский, китайский и индийский. Обещано, что в ближайшее время появится и перевод на русский.

На вчерашнем брифинге в аэропорту губернатор Бали Ваян Костер уточнил, что иностранцы по-прежнему ведут себя неподобающим образом. По его словам, с начала года с острова были депортированы 158 человек, также было возбуждено 36 уголовных дел. Больше всего нарушений – на дорогах. Зафиксировано 1023 случая несоблюдения ПДД гражданами иностранных государств.