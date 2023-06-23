Россиянин рассказал, почему на курорте Карловы Вары много иностранцев
Российский путешественник рассказал, почему знаменитый курорт в Чехии Карловы Вары сейчас посещает огромное количество иностранцев. Своим мнением он поделился в блоге «Мои любимые путешествия» на платформе «Дзен».
Турист отметил, что иностранцев стало больше в Карловых Варах из-за того, что на курорте нет россиян.
Так же подмечается, что многие внуки бывших жителей Германии возвращаются в Чехию, ведь в 1938 году земля входила в состав Германии, но после Второй мировой войны вернулась к Чехословакии.
«Жители Германии резко и быстро стали покупать недвижимость после ухудшения отношений с Россией», — поясняется в блоге.
При этом 50% недвижимости принадлежит гражданам бывшего СССР, которые теперь могут выкупить иностранцы.
Еще одной причиной называется переезд бывших жителей Вьетнама, которые приехали в Чехию для налаживания дружественных связей между государствами, а в итоге осели там.