Москва намерена увеличить обмен туристами с Китаем

Москва расширяет двусторонние туристические возможности для граждан Китайской Народной Республики и России. Столица организовала для представителей туриндустрии города бизнес-миссию в крупнейшие мегаполисы КНР. Сотрудники 26 столичных туристических компаний посетили Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, где пообщались с руководством 200 местных туроператоров. Об этом рассказала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина .

«Участники бизнес-миссии провели больше 1,3 тысячи переговоров. Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР», — отметила заммэра.

Москва всегда притягивала туристов из Поднебесной. Статистические данные показывают, что за первый квартал текущего года более 25 тысяч граждан КНР побывали в столице России, и это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. Причем свыше 40 процентов из них посетили Москву по делам бизнеса, а 30 процентов — с туристическими целями.